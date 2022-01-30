Sultanlar sürprize izin vermedi: 3-1

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 15.hafta maçında Osmancık Belediyespor ile Samsun Çarşamba Gençlikspor Osmancık’ta karşı karşıya geldi. Saat 14.00’de Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya konuk Çarşamba Gençlikspor etkili başladı. Osmancık Belediyespor’un smaçlarına blok sayı ile karşılık veren Samsun temsilcisi ilk seti 5 sayı farkla kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Osmancık’ın sultanları seti 25-17 kazanarak durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sette de oyunun hakimiyetini elinde tutan Osmancık Belediyespor bu seti de 25-17 kazanarak maçta 2-1 öne geçti. Denk bir mücadeleye sahne olan dördüncü seti Çorum temsilcisi zor da olsa 28-26 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Osmancık Belediyespor puanını 20’e yükseltirken, konuk Samsun Çarşamba Gençlikspor ise 7 puanda kaldı.

OSMANCIK BELEDİYE: 3

ÇARŞAMBA GENÇLİKSPOR: 1

SALON: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Can Acar, Hasan Öztürk.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Zerda, Yasemin, Yaren Bıyıklı, Yaren Aksu, Beyzanur, Hayat, Doğa Yağmur, Sevgi, Buse, Neriman.

SAMSUN ÇARŞAMBA GENÇLİKSPOR: Busenur, Ebrar, Zülal, Canan, Esmanur, Rümeysa, Pelin, İremnur, Gizem, Şeyma, Sevdegül, Yağmur, Nilüfer.

SETLER: 20-25, 25-17, 25-20, 28-26.

(Rıfat KARA)

