Sultanlar sürprize izin vermedi: 3-0

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 7.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü sahasında Sivas İl Özel İdare'yi konuk etti. Saat 13.00'de Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 100'e yakın taraftar izlerken, protokol tribünü ise boş kaldı. Maça iyi başlayan Çorum'un sultanları ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci setin son bölümünde smaçları blokla rakibe sayı olarak veren Kırmızı-Siyahlılar zorlandığı bu seti 26-24 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette rakibin direncini erken kıran Çorum'un sultanları seti 25-14 maçı da 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi puanını 9'a yükseltirken, konuk Sivas İl Özel İdare ise 1 puanda kaldı.

ÇORUM VOLEYBOL: 3

SİVAS İL ÖZEL İDARE: 0

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Can Acar, Hasan Olgun.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Öykü, Naz, Dila, Elif, Helin, Tuğçe, Şevval, Sıla Kırık, Sıla Gök, Begüm, Berfin, Çiğdem, Doğa, Müge.

SİVAS İL ÖZEL İDARE: Beril, Esma, Rümeysa, Sedanur, Zahide, Azra, Haticenur, Bahar, Gizem, Buse.

SETLER: 25-17, 26-24, 25-14.

(Rıfat KARA)

