Sultanlar Sivas'ı rahat geçti: 3-0

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 3.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Sivas İl Özel İdarespor'u konuk etti. Pazar günü Osmancık İlçe Spor Salonu'nda saat 14.00'de başlayan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Çorum'un sultanları ilk seti 25-9, ikinci seti 25-13 ve üçüncü seti de 25-14 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından ikide iki yapan Kırmızı-Beyazlılar puanını 6'a yükseltirken, konuk Sivas temsilcisi ise 1 puanda kaldı.

SALON: Osmancık İlçe

HAKEMLER: Can Acar, Ali Şişik.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: İlayda, Zehra, Yasemin, Buse, Yaren, Hayat, Gizem, Doğa Yağmur, Irmak Deniz, Sevgi, Haticenur, Neriman, Esra.

SİVAS İL ÖZEL İDARESPOR: Azra, Rümeysa, Zahide, Haticenur, Berra, Gizem.

SETLER: 25-9, 25-13, 25-14.

(Rıfat KARA)

