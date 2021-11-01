Sultanlar Sivas'ı rahat geçti: 3-0
Çorum'un Kadınlar 2.Voleybol Ligi'ndeki temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Sivas İl Özel İdarespor'u 3-0 farklı mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 3.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Sivas İl Özel İdarespor'u konuk etti. Pazar günü Osmancık İlçe Spor Salonu'nda saat 14.00'de başlayan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Çorum'un sultanları ilk seti 25-9, ikinci seti 25-13 ve üçüncü seti de 25-14 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı.
Bu sonucun ardından ikide iki yapan Kırmızı-Beyazlılar puanını 6'a yükseltirken, konuk Sivas temsilcisi ise 1 puanda kaldı.
SALON: Osmancık İlçe
HAKEMLER: Can Acar, Ali Şişik.
OSMANCIK BELEDİYESPOR: İlayda, Zehra, Yasemin, Buse, Yaren, Hayat, Gizem, Doğa Yağmur, Irmak Deniz, Sevgi, Haticenur, Neriman, Esra.
SİVAS İL ÖZEL İDARESPOR: Azra, Rümeysa, Zahide, Haticenur, Berra, Gizem.
SETLER: 25-9, 25-13, 25-14.
(Rıfat KARA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Kayserispor
|11
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|13
|12. Sivasspor
|11
|12
|13. Başakşehir
|10
|12
|14. Gaziantep FK
|11
|12
|15. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|16. Kasımpaşa
|11
|9
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. Antalyaspor
|10
|9
|19. Göztepe
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Tuzlaspor
|10
|14
|8. Gençlerbirliği
|10
|14
|9. İstanbulspor
|10
|13
|10. Boluspor
|10
|12
|11. Samsunspor
|10
|12
|12. Bursaspor
|9
|11
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Menemenspor
|10
|11
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Tottenham
|10
|15
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|11
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|12
|10
|16. Deportivo Alaves
|11
|10
|17. Cádiz
|12
|9
|18. Granada
|10
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|12
|6