Sultanlar sezonu galibiyetle kapattı: 3-1

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup son hafta maçında Çorum Voleybol ile Rize temsilcisi Fındıklı Tenis Doğa Çorum’da karşı karşıya geldi. Saat 14.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip Fındıklı Tenis Doğa etkili başladı. Setin sonlarına doğru Çorum Voleybol oyuna ortak olmasına rağmen seti 26-24 kaybederek maçta 1-0 geriye düştü. İkinci sette toparlanan ev sahibi Çorum Voleybol Ayşe ve Bengisu’nun etkili oyunu ile seti 12 sayı farkla kazanarak maçta eşitliği sağladı. Üçüncü ve dördüncü sette de rakibe oranla daha etkili sayılar alan Çorum’un sultanları üçüncü seti 25-13, dördüncü seti 25-16 maçı da 3-1 kazanarak sezonu galibiyetle kapattı.

Bu sonucun ardından puanını 17 yapan Çorum Voleybol, sezonu beşinci sırada tamamlamış oldu.

ÇORUM VOLEYBOL: 3

FINDIKLI T.DOĞA: 1

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Turgut Yıldırım, Ayşegül Yıldırım.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Bengisu, Doğa, Melisa, Tuğçe, Ayşe, Nurseda.

FINDIKLI TENİS DOĞA: Hazal, Beren, Özden, Yağmur, Sena, Tülin.

SETLER: 24-26, 25-13, 25-13, 25-16.

