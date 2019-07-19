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Sultanlar sezonu açtı

Çorum'un TVF Bayanlar 2.Ligi'nde ki temsilcilerinden Çorum Voleybol Spor Kulübü sezonu açtı.

Sultanlar sezonu açtı

Çorum'un TVF Bayanlar 2.Ligi'nde ki temsilcilerinden Çorum Voleybol Spor Kulübü sezonu açtı.

19 Temmuz 2019 Cuma 00:07
Sultanlar sezonu açtı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Bayanlar 2.Ligi’nde mücadele edecek olan Çorum Voleybol Spor Kulübü, antrenör Ali Haydar Teke nezaretinde ilk antrenmanını yaptı. İç transferde şuana kadar anlaşma sağlanan sporcular ve altyapıdan denenmek üzere A takıma çağrılan sporcuların katılımı ile gerçekleşen sezonun ilk antrenmanı Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda yapıldı. Saat 12.00’de gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve düz koşular ile başlarken, daha sonra çabukluk ve kuvvet çalışması ile devam etti. Son bölümde pas çalışması ve smaç çalışması yapan Çorum Voleybol Spor Kulübü, savunma sistemine dayalı yaptığı antrenman ile günü tamamladı.

Antrenman sonrası kısa bir açıklama yapan Kulüp Başkanı ve aynı zamandaantrenör Ali Haydar Teke, “Altyapıdan denenmek üzere çağırdığımız sporcular ile sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdik. Bu doğrultuda çalışmalarımız haftanın 3 günü şeklinde devam edecek. Maddi arayış içerisindeyiz bu desteğin sağlanması durumunda dış transferde önemli isimleri kadromuza katıp yeni sezonda şampiyonluğa oynamak istiyoruz” dedi.

(Rıfat KARA)

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