Sultanlar şeytanın bacağını kırdı: 3-0

Çorum’un 2.Lig’deki temsilcisi Osmancık Belediyespor, sahasında Fındıklı Tenis Doğa’yı 3-0 yenerek ligde ilk galibiyetini almayı başardı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 8.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Rize temsilcisi Fındıklı Tenis Doğa’yı ağırladı. Osmancık İlçe Spor Salonu’nda saat 15.00’de başlayan karşılaşmayı Osmancık İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay ve Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci de izledi. Maça hızlı başlayan Çorum temsilcisi ilk bölümde Yaren ve Sevgi’nin file dibindeki etkili oyunu ile seti zor da olsa 25-22 kazandı. İkinci sette de oyun üstünlüğünü eline geçiren sultanlar bu seti de 25-21 kazanarak maçta 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Yaren ve Sevgi’nin yanı sıra İlayda’nın da oyuna ağırlığını koyması ile birlikte sultanlar bu seti 18 sayı farkla kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından ligde ilk galibiyetini alan Çorum’un sultanlarını puanını 4’e yükseltirken, konuk Fındıklı Tenis Doğa ise 6 puanda kaldı.

(Spor Servisi)

Osmancık Belediye: 3

Fındıklı Tenis Doğa: 0

SALON: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Hasan Öztürk, Turgut Yıldırım.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Yasemin, İlayda, Yaren, Azranur, Beyzanur, Doğa, Gizem, Canan, Sevgi, Selin, Neriman, Hayat.

FINDIKLI TENİS DOĞA: Hazal, Yeşim, Duygu, Berra, Beyza, Tülin, Özden, İrem, Yağmur, Beyzanur.

SETLER: 25-22, 25-21, 25-7.