Sultanlar Samsun'dan 3 puanla döndü: 3-0

Çorum'un Kadınlar 2.Lig'indeki temsilcisi Osmancık Belediyespor Samsun deplasmanından 3-0'lık skorla döndü.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Lig 14.Grup 6.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor Samsun'da Çarşamba Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Saat 12.00'de Çarşamba İlçe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Çorum temsilcisi rakibini 26-24, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor puanını 9'a çıkarırken, Samsun temsilcisi ise 2 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

