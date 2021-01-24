Sultanlar salladı ama yıkamadı: 2-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 12.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü deplasmanda lider Ordu Çamlıkspor’un konuğu oldu. Ordu Atatürk Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayan karşılaşmanın ilk setini ev sahibi Ordu Çamlıkspor 25-17 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Çorum’un sultanları kaptan Ayşe Bakacak ve Tuğçe’nin etkili oyunu ile bu seti 25-23 kazanarak maçta durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü setin ilk bölümünde rakibin sert smaçlarına karşılık vermekte zorlanan Çorum Voleybol Spor Kulübü bu seti 9 sayı farkla kaybederek maçta 2-1 geriye düştü. Dördüncü sette tekrar oyuna ortak olan Kırmızı-Siyahlılar bu kez rakibin smaçlarına blokla karşılık vermeyi başarınca seti 25-22 kazanarak maçı final setine taşıdı. Çorum’un sultanları iyi başladığı final setinin son bölümünde yaptığı basit hatalar sonucu seti 15-7 maçı da 3-2 kaybetti.

Bu sonucun ardından Çorum Voleybol Spor Kulübü aldığı 1 puanla puanını 11’e, ev sahibi Ordu Çamlıspor ise hanesine 2 puan daha yazdırarak puanını 26’a yükseltti.

ORDU ÇAMLIKSPOR: 3

ÇORUM VOLEYBOL: 2

SALON: Ordu Atatürk.

HAKEMLER: Eser Türkoğlu, Özgür Şahin.

ORDU ÇAMLIKSPOR: İlayda, Azra, Zehra, Aslı, Ayşenaz, Ceren, Dilan, Yeşim, Beril, Nehir, Beyza, Serra.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Bengisu, Melisa, İrem, Tuğçe, Ayşe, Nurseda, Ebru, Doğa.

SETLER: 25-17, 23-25, 25-16, 22-25, 15-7.

(Spor Servisi)