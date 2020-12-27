Sultanlar Rize’den galibiyetle döndü: 3-2

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 9.hafta erteleme maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü deplasmanda Rize temsilcisi Fındıklı Tenis Doğa’nın konuğu oldu. Fındıklı Spor Salonu’nda saat 14.00’de oynanan maçın ilk seti denk bir mücadeleye sahne olurken, son bölümde oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ilk seti 25-20 kazandı. İkinci setin başında işi sıkı tutan Çorum’un sultanları bu seti iyi bir oyunla 25-12 kazanarak durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sette Çorum Voleybol smaçlarına blokla karşılık veren Rize temsilcisi bu seti de 25-20 kazanarak maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü sette kaptan Ayşe Bakacak’ın etkili oyunu ile tekrar oyunun kontrolünü eline alan Çorum temsilcisi seti 25-16 kazanarak maçı final setine taşıdı. Final setinde de iyi oyununu devam ettiren Kırmızı-Siyahlılar seti 15-11 maçı da 3-2 kazanarak ilk yarıyı galibiyetle kapattı.

Çorum temsilcisi bu galibiyetle puanını 9’a, ev sahibi Fındıklı Tenis Doğa ise 7’e yükseltti.

FINDIKLI T.DOĞA: 2

ÇORUM VOLEYBOL: 3

SALON: Rize Fındıklı.

HAKEMLER: Leyla Yılmaz Kanbur, Mikail Şimşek.

FINDIKLI TENİS DOĞA: Hazal, Yeşim, Duygu, Boran, Beyza, Tülin, Özden, Yağmur, Sena.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Bengisu, Melisa, Ayşe, Tuğçe, Sibel, Cansu, Nurseda, Zümrüt, Zeynep.

SETLER: 25-20, 12-25, 25-20, 16-25, 11-15.

(Spor Servisi)