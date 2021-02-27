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Sultanlar Rize’de prestij maçına çıkıyor 

Lig’de hiçbir iddiası kalmayan Osmancık Belediyespor Rize’de oynanacak son deplasman maçında prestij mücadelesi verecek.

Spor 27.02.2021, 00:10
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Sultanlar Rize’de prestij maçına çıkıyor 

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 17.hafta maçında Rize temsilcisi Fındıklı Tenis Doğa ile Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor karşı karşıya geliyor. Bitime iki hafta kala ligde hiçbir iddiası kalmayan iki takım yarın Rize’de prestij mücadelesi verecek. Fındıklı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 12.00’de başlayacak.
Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçında ise Kastamonu Doğa Gençlik ile İskofyaspor kozlarını paylaşacak.
(Spor Servisi)
 

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