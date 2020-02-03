Sultanlar Rize’de galip: 3-0

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Voleybol Ligi 4.Grup 12.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Rize temsilcisi Fındıklı Tenis Doğa ile karşı karşıya geldi. Fındıklı İlçe Spor Salonu’nda saat 11.00’de başlayan karşılaşmanın ilk setinde fazla zorlanmayan Çorum’un sultanları ilk seti 25-18 kazanmayı başardı. İkinci ve üçüncü sette de rakibine oranla etkili bir oyun ortaya koyan Osmancık Belediyespor, ikinci seti 25-21, üçüncü seti de 25-22 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor puanını 12’e yükseltirken, ev sahibi Fındıklı T.Doğa ise 2 puanda kaldı.

FINDIKLI T.DOĞA: 0

OSMANCIK BELEDİYE: 3

SALON: Fındıklı İlçe.

HAKEMLER: Yasin Kara, Leyla Yılmaz Kanbur.

FINDIKLI TENİS DOĞA: İrem, Derya, Açelya, Müge, Seray, Benan, Meryem Nur, İpek, Beyzanur.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Bengisü, Yasemin, İlayda, Yaren, Hayat, Derya, Gizem, İrem, Sevgi, Nur Seda, Merve, Neriman.

SETLER: 25-18, 25-21, 25-22.

(Rıfat KARA)