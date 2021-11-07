Sultanlar rahat geçti: 3-0

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 4.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü sahasında Ordu temsilcisi Fatsa Halk Eğitim Merkezi’ni ağırladı. Dün saat 13.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum temsilcisi üst üste bulduğu sayılarla son bölüme 4 sayı farkla girdi. Son bölümde yaptığı basit hatalarla farkı 2’e indiren Kırmızı-Siyahlılar zor da olsa ilk seti 25-23 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibine karşın daha istekli bir oyun ortaya koyan Çorum’un sultanları bu seti de 3 sayı farkla kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette zaman zaman geri düşen Kırmızı-Siyahlılar son bölümde bulduğu üst üste sayılarla seti 25-21 maçı da 3-0 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından puanını Çorum Voleybol puanını 6’a çıkarırken, konuk Fatsa Halk Eğitim ise henüz puanla tanışamadı.

Çorum Voleybol: 3

Fatsa Halk Eğitim: 0

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Hasan Olgun, Hasan Öztürk.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Öykü, Nehir Naz, Zeynep Dilan, Elif, Helin, Tuğçe, Güliz, Ebru, Sıla, Begüm, Berrin, Buse, Doğa, Müge.

FATSA HALK EĞİTİM MERKEZİ: Esra Nur, Göksu, Sevgisu, Buse, Nisanur, Melis, Aslıhan, Aslı, Sılanur, Elif Nisa, Merve.

SETLER: 25-23, 25-22, 25-21.

(Rıfat KARA)

