Sultanlar lideri geçemedi: 1-3

Evinde lider Ünyegücü’nü konuk eden Çorum’un sultanları sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 5.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında lider Ünyegücü’nü konuk etti. Dün saat 14.00’de Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya kötü başlayan Çorum temsilcisi ilk molaya 5 sayı geride girdi. Setin devamında rakibin sert smaçlarına blokla karşılık vermekte zorlanan sultanlar ilk seti 25-20 kaybetti. İkinci sette seyircisinin desteğini arkasına alan Kırmızı-Beyazlılar son bölümde bulduğu üst üste sayılarla seti 25-23 kazanarak maça eşitliği getirdi. Üçüncü ve dördüncü sette tekrardan oyunun kontrolünü rakibine kaptıran Çorum temsilcisi üçüncü seti 6, dördüncü seti de 13 sayı farkla kaybederek mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Osmancık Belediyespor 6 puanda kalırken, konuk Ünyegücü puanını 11’e yükseltti.

(Rıfat KARA)

