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Sultanlar lidere konuk oluyor

Deplasmanda lider Ordu Çamlıkspor ile karşılaşacak olan Çorum Voleybol Spor Kulübü, bu kritik maçtan puan veya puanlarla dönmenin hesabını yapıyor.

Spor 23.01.2021, 00:23
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Sultanlar lidere konuk oluyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 12.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü deplasmanda lider Ordu Çamlıkspor ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda düşüşe geçen Çorum Voleybol Spor Kulübü, kötü gidişata Ordu deplasmanında son vermek istiyor. Yarın Ordu Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 13.00’de başlayacak. Sezonun ilk yarısında Çorum’da oynanan karşılaşmayı Ordu Çamlıkspor zor da olsa 3-2 kazanmayı başarmıştı.

OSMANCIK BAY GEÇİYOR

Çorum’un Kadınlar 2.Voleybol Ligi’ndeki bir diğer temsilcisi Osmancık Belediyespor ise rakibi Erbaa Gençlikspor’un ligden çekilmesi nedeniyle 12.haftayı BAY geçecek. Osmancık Belediyespor’un yanı sıra fikstür gereği İskofyaspor’da haftayı BAY geçen bir diğer takım olacak.

(Spor Servisi)

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