Sultanlar Kastamonu’yu salladı ama yıkamadı: 2-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 9.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Kastamonu Doğa Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Kastamonu Tandoğan Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Kastamonu Doğa Gençlikspor ilk seti 25-18 kazandı. İkinci sette toparlanan konuk Osmancık Belediyespor başa baş geçen set sonunda rakibine üstünlük kurmayı başardı ve seti 25-21 kazanarak maçta durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sette de oyunun üstünlüğünü elinde tutan Çorum’un sultanları bu seti de 25-10 kazanarak maçta 2-1 öne geçen taraf oldu. Dördüncü setin sonlarına doğru oyundan düşen Osmancık Belediyespor bu seti de 25-18 kaybederek maç final setine taşındı. Final setinde hakemin kurbanı olan Çorum temsilcisi seti 15-12, maçı da 3-2 kaybetti.

Bu sonucun ardından Kastamonu Doğa Gençlikspor puanını 3 yaparken, Osmancık Belediyespor ise aldığı 1 puanla 5 puana yükselerek ilk yarıyı kapattı.

KASTAMONU DOĞA: 3

OSMANCIK BELEDİYE: 2

SALON: Tandoğan.

HAKEMLER: Adem Zafer, Fevzi Songelen.

KASTAMONU DOĞA GENÇLİKSPOR: Elifnur Güney, A.Buse, Sedanur, Kader, Öznur, Ilgın, İrem, Berfin, Nurcan, Elifnur Kayıkçı, Duygunaz, Beril, Ece, Ş.Bircan.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Aze, Nazlıcan, Yasemin, İlayda, Yaren, Yağmur, Gizem, Beyzanur, Sevgi, S.Nisa, Neriman, Hayat.

SETLER: 25-18, 21-25, 10-25, 25-18, 15-12.

(Spor Servisi)