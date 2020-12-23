Sultanlar iyi başladı sonunu getiremedi: 2-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 8.hafta erteleme maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Ordu temsilcisi Ünyegücü Çorum’da kozlarını paylaştı. Atatürk Spor Salonu’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum temsilcisi ilk seti 25-21, ikinci seti de 25-22 kazanarak maçta 2-0 öne geçmeyi başardı. Üçüncü sette oyunun kontrolünü rakibine kaptıran Kırmızı-Siyahlılar kötü bir oyun sergilediği seti 10 sayı farkla kaybederek rakibini iştahlandırdı. Dördüncü sette de kötü oyununa devam eden Çorum’un sultanları bu seti de 25-15 kaybederek maçta durum 2-2’e geldi. Başa baş geçen final setinde basit hatalar yapan Çorum Voleybol Spor Kulübü bu seti de 15-11 kaybederek mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Çorum Voleybol puanını 7’e, konuk Ünyegücü ise 13’e yükseltti.

ÇORUM VOLEYBOL: 2

ÜNYEGÜCÜ: 3

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Can Acar, Hasan Olgun.

ÇORUM VOLEYBOL: Bengisu, Melisa, Ayşe, Tuğçe, Sibel, Cansu, Nurseda, Zümrüt.

ÜNYEGÜCÜ: Zeynep, İlayda, Öznur, İrem, Bensu, Serra, Rabia, Hacer, Mücelle, Esra, Naz, Eda, Hümeyra.

SETLER: 25-21, 25-22, 15-25, 15-25, 11-15.

(Spor Servisi)