Sultanlar iyi başladı: 3-1

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Voleybol Ligi 14.Grup 1.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü deplasmanda Samsun temsilcisi Çarşamba Gençlikspor’un konuğu oldu. Çarşamba İlçe Spor Salonu’nda saat 12.00’de başlayan mücadelenin ilk setinde rakibi karşısında fazla etkili olamayan Çorum Voleybol seti 9 sayı farkla kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci sette toparlanan Çorum’un sultanları 20 sayıya kadar denk giden maçın son bölümünde etkili bir oyun ortaya koyarak seti 25-23 kazanarak maçta eşitliği sağladı. Üçüncü sette de iyi oyununu devam ettiren Kırmızı-Siyahlılar bu seti de 25-20 kazandı ve maçta 2-1 öne geçti. Dördünü sette ev sahibi ekip Çorum temsilcisine oranla daha iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen smaçlarla başarılı bir savunma yapan Çorum Voleybol zor da olsa bu seti de 28-26, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Çorum Voleybol 3 puanın sahibi olurken, Çarşamba Gençlikspor ise puan alamadı.

(Rıfat KARA)

