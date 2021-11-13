Sultanlar galibiyete odaklandı

Çorum'un Kadınlar 2.Voleybol Ligi'ndeki temsilcisi Osmancık Belediyespor, sahasında grubun güçlü takımlarından Ünyegücü'nü konuk edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 5.hafta maçında Osmancık Belediyespor ile Ünyegücü Çorum'da kozlarını paylaşacak. Sezona fırtına gibi bir giriş yapan ve üst üste aldığı 2 galibiyetle zirveye yerleşen Osmancık Belediyespor geçtiğimiz hafta ise Trabzon deplasmanında İskofyaspor'a yenilerek galibiyet serisini sonlandırmıştı. Yarın saat 14.00'de Osmancık İlçe Spor Salon'unda grubun güçlü takımlarından Ünyegücü'nü ağırlayacak olan Osmancık'ın sultanları bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

ÇORUM VOLEYBOL BAY GEÇİYOR

Bir diğer Çorum temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü ise rakibinin ligden çekilmesi nedeniyle 5.haftayı oynamadan kapatacak. Grup'ta oynanacak diğer maçlarda ise, Fatsa Halk Eğitim Merkezi ile Sivas İl Özel İdare, Fındık Gençlik ve Spor Kulübü ile İskofyaspor kozlarını paylaşacak.

(Rıfat KARA)

