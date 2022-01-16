Sultanlar galibiyet hasretine son verdi: 3-0

Çorum’un sultanları 5 maçlık galibiyet hasretine Fatsa’da son verdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 13.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü deplasmanda Fatsa Halk Eğitim Merkezi’nin konuğu oldu. Saat 13.00’de Fatsa Ahmet Sırımsı Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum’un sultanları file dibinde Helin’in etkili oyunu ile ilk seti 9 sayı farkla kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de iyi oyunu devam ettiren Kırmızı-Siyahlılar bu seti de 25-15 kazanarak durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü sette de zaman zaman geriye düşen Çorum Voleybol Spor Kulübü son bölümde tekrardan oyunun üstünlüğünü eline alarak seti 25-20, maçı da 3-0 kazanarak 5 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi başardı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi puanını 13’e yükseltirken, ev sahibi Fatsa Halk Eğitim Merkezi ise 7 puanda kaldı.

FATSA HALK EĞİTİM: 0

ÇORUM VOLEYBOL: 3

SALON: Ahmet Sırımsı.

HAKEMLER: Cahit Ata, Akıner Haspolat.

FATSA HALK EĞİTİM MERKEZİ: Livanur, Gülsu, Merve, Sevgisu, Nisa Nur, Melis, Aslıhan, Aslı, Sılanur, Elif.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Öykü, Helin, Tuğçe, Sıla, Buse, Çiğdem, Zuhal, Gizem.

SETLER: 16-25, 15-25, 20-25.

(Rıfat KARA)

