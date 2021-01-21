Sultanlar Fatsa’yı da geçemedi: 0-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 11.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü, ekonomik sıkıntılar nedeniyle dağılan ve kalan haftalara altyapı ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Fatsa Halk Eğitim Merkezi’ni konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda saat 14.00’de oynanan karşılaşmaya konuk Fatsa Halk Eğitim etkili başladı. İlk bölümde Çorum Voleybol karşısında üstünlük elde eden Ordu temsilcisi seti zor da olsa 27-25 kazanarak 1-0 öne geçmeyi başardı. İkinci sette toparlanan ev sahibi Çorum Voleybol, sete iyi başlamasına rağmen deneyimli voleybolcu Zümrüt’ün basit hataları nedeniyle üstünlüğünü koruyamadı ve bu seti de 25-22 kaybederek maçta 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette moral olarak iyice çöken Çorum’un sultanları rakibin sert smaçlarına karşılık veremeyince seti 25-22 maçı da 3-0 kaybederek ligdeki altıncı mağlubiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Çorum Voleybol 10 puanda kalırken, konuk Fatsa Halk Eğitim Merkezi ise puanını 12’e yükseltti.

ÇORUM VOLEYBOL:0

FATSA HALK EĞİTİM:3

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Caner Yıldırım, Can Acar.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Bengisu, Melisa, İrem, Tuğçe, Ayşe, Nurseda, Zümrüt, Doğa.

FATSA HALK EĞİTİM MERKEZİ: Liva Nur, Göksu, Merve, Sevgisu, Buse, Nisanur, Eda, Melis, Aslıhan, Aslı, Sıla Nur, Elif Nisa, Sude, Çiğdem.

SETLER: 25-27, 22-25, 22-25

(Spor Servisi)