Sultanlar Fatsa’dan eli boş döndü: 3-1
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Lig 7.Grup 2.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü deplasmanda Ordu temsilcisi Fatsa Halk Eğitim Merkezi’nin konuğu oldu.
Ahmet Sırımsı Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda saat 14.00’de başlayan mücadelenin ilk setine ev sahibi Fatsa Halk Eğitim Merkezi iyi başladı. Baştan sona üstün götürdüğü seti 25-22 kazanan Ordu temsilcisi mücadelede 1-0 öne geçti. İkinci sette de iyi bir oyun ortaya koyan Fatsa Halk Eğitim Merkezi bu seti de 7 sayı farkla kazanarak durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü sette toparlanan Çorum temsilcisi rakibinin smaçlarına bloklarla karşılık vermeye başlayınca bu seti 25-22 kazanmayı başardı. Dördüncü setin son anına kadar başa baş bir oyun ortaya koyan Çorum’un sultanları final sayılarında başarılı olamayınca seti 26-24, maçı da 3-1 kaybetti.
Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi 3 puanda kalırken, Ordu temsilcisi Fatsa Halk Eğitim Merkezi ise 3 puanla tanıştı.
FATSA HALK EĞİTİM: 3
ÇORUM VOLEYBOL: 1
SALON: Ahmet Sırımsı Anadolu Lisesi.
HAKEMLER: Ömür Özdemir, Özgür Şahin.
FATSA HALK EĞİTİM MERKEZİ: Göksu, Aslıhan, Sevgisu, Birse, Hamiyet, Nisa, Döndü, Fadime, Gizem, Aslı, Hilal, Çiğdem.
ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Bengisu, Melike, Ayşe, Tuğçe, Sibel, Irmak, Nur, Zümrüt, Zeynep, Esra.
SETLER: 25-22, 25-18, 22-25, 26-24.
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