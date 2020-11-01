Sultanlar Fatsa’dan eli boş döndü: 3-1

Ahmet Sırımsı Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda saat 14.00’de başlayan mücadelenin ilk setine ev sahibi Fatsa Halk Eğitim Merkezi iyi başladı. Baştan sona üstün götürdüğü seti 25-22 kazanan Ordu temsilcisi mücadelede 1-0 öne geçti. İkinci sette de iyi bir oyun ortaya koyan Fatsa Halk Eğitim Merkezi bu seti de 7 sayı farkla kazanarak durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü sette toparlanan Çorum temsilcisi rakibinin smaçlarına bloklarla karşılık vermeye başlayınca bu seti 25-22 kazanmayı başardı. Dördüncü setin son anına kadar başa baş bir oyun ortaya koyan Çorum’un sultanları final sayılarında başarılı olamayınca seti 26-24, maçı da 3-1 kaybetti.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi 3 puanda kalırken, Ordu temsilcisi Fatsa Halk Eğitim Merkezi ise 3 puanla tanıştı.

FATSA HALK EĞİTİM: 3

ÇORUM VOLEYBOL: 1

SALON: Ahmet Sırımsı Anadolu Lisesi.

HAKEMLER: Ömür Özdemir, Özgür Şahin.

FATSA HALK EĞİTİM MERKEZİ: Göksu, Aslıhan, Sevgisu, Birse, Hamiyet, Nisa, Döndü, Fadime, Gizem, Aslı, Hilal, Çiğdem.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Bengisu, Melike, Ayşe, Tuğçe, Sibel, Irmak, Nur, Zümrüt, Zeynep, Esra.

SETLER: 25-22, 25-18, 22-25, 26-24.