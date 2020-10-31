Sultanlar Fatsa’da puan peşinde

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 2.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü deplasmanda Ordu temsilcisi Fatsa Halk Eğitim Merkezi’nin konuğu olacak. Geçtiğimiz hafta Çorum’da Kastamonu Doğa Gençlikspor’u iyi bir oyunla 3-0 mağlup eden sultanlar, yarın oynanacak maçta Fatsa Halk Eğitim Merkezi’ni de yenerek galibiyet serisine devam etmek istiyor. Fatsa Halk Eğitim Merkezi ile Çorum Voleybol arasında Ordu Ahmet Sırımsı Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçına ise Kastamonu Doğa Gençlikspor ile Ünyegücü Kastamonu’da kozlarını paylaşacak.

(Spor Servisi)