Sultanlar evinde kayıp :2-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 3.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü sahasında Ordu Çamlıkspor’u konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın ilk setini zor da olsa 32-30 kazanan Çorum temsilcisi maçta 1-0 öne geçmeyi başardı. İkinci sette toparlanan konuk Ordu Çamlıkspor iyi bir oyunla ikinci seti 25-17 kazanarak maçta durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sette tekrar oyunun üstünlüğünü ele geçiren Çorum’un sultanları rakibin smaçlarına blokla karşılık verdiği bu seti 25-23 kazanarak tekrardan öne geçti. Dördüncü sette iki takımda başa baş bir oyun sergiledi. Son bölüme kadar heyecan içinde geçen dördüncü seti konuk Ordu Çamlıkspor 25-23 kazanarak maçı final setine taşıdı. Son seti almanın verdiği moralle Çorum Voleybol karşısında bu sette de etkili bir oyun ortaya koyan Çamlıkspor, seti 15-8 maçı da 3-2 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Çorum Voleybol puanını 4’e, konuk Ordu Çamlıkspor ise 3’e yükseltti.

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Hasan Olgun, Caner Yıldırım.

ÇORUM VOLEYBOL : Bengüsu, Melisa, Ayşe, Tuğçe, Sibel, Betül, İ. Deniz, Nurseda, Burcu, Zümrüt, Zeynep, Esra.

ORDU ÇAMLIKSPOR: İlayda, Azra, Z. Berrak, Aslı, Ayşenaz, C. Nazire, D. İkra, Zehranur, Beril, Nehir, Beyla, Serra,

SETLER: 32-30, 17-25, 25-20, 23-25, 8-15.

(Spor Servisi)