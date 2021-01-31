Sultanlar direnemedi: 1-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 13.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, sahasında Trabzon temsilcisi İskofyaspor'u konuk etti. Osmancık İlçe Spor Salonu'nda saat 15.00'de oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum temsilcisi ilk seti 25-21 kazanarak maçta 1-0 öne geçen taraf oldu. İkinci sette oyunun kontrolünü rakibine kaptıran Kırmızı-Beyazlılar seti 25-20 kaybetti. Üçüncü sette rakibin iyi oyununa bir türlü cevap veremeyen Osmancık Belediyespor bu seti de 25-16 kaybederek 2-1 geriye düştü. Çorum'un sultanları dördüncü setin ilk bölümünde oyuna ortak olmasına rağmen son bölümde oyundan tekrar düşünce seti 25-17 maçı da 3-1 kaybetti.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor 8 puanda kalırken, konuk İskofyaspor ise puanını 23'e çıkarttı.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: 1

TRABZON İSKOFYASPOR: 3

SALON: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Can Acar, Caner Yıldırım.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: İlayda, Yaren, Hayat, Derya, Doğa Yağmur, Gizem, Beyzanur, Canay, Sevgi, Neriman.

İSKOFYASPOR: Ceren Sıla, Şerife, Serpil, İlayda, Hava, Damla, Rabia, Çağla, Eda, Buse Mataracı, Kader, Buse Özşeker, Türkan, İzel.

SETLER: 25-21, 20-25, 16-25, 17-25.

(Spor Servisi)