A Milli Kadın Voleybol takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda B grubundaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi’ni 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Grubunu 3 galibiyet ve 9 puanla üçüncü sırada tamamlayan sultanlar, çeyrek finalde A grubunun ikincisi ya da üçüncüsü ile oynayacak. Eşleşme tüm maçların tamamlanmasının ardından kura ile belirlenecek. Gruplarında ilk sırayı alan takımlar ise gruplarında dördüncü olan takımlar ile oynayacak.

Brezilya’nın zayıf rakibi Kenya’yı mağlup etmesi durumunda Türkiye’nin muhtemel rakibi Güney Kore veya Sırbistan olacak. Çeyrek final maçları yarın oynanacak.

(Rıfat KARA)

