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Sultanlar avantajı kaptı: 3-1

Play-Off yolundaki en ciddi rakiplerinden biri olan Erbaa Gençlikspor’u Çorum’da ağırlayan Çorum Voleybol Spor Kulübü rakibini 3-1 yenerek büyük bir avantaj elde etti.

Sultanlar avantajı kaptı: 3-1

Play-Off yolundaki en ciddi rakiplerinden biri olan Erbaa Gençlikspor’u Çorum’da ağırlayan Çorum Voleybol Spor Kulübü rakibini 3-1 yenerek büyük bir avantaj elde etti.

20 Ocak 2020 Pazartesi 00:19
Sultanlar avantajı kaptı: 3-1

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Voleybol Ligi 7.Grup 10.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü, Tokat temsilcisi Erbaa Gençlikspor’u Çorum’da konuk etti. Dün saat 13.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 27-25 kaybeden Çorum’un sultanları, ikinci sette oyuna ağırlığını koyarak seti 25-19 kazandı. Üçüncü ve dördüncü setlerde de iyi oyununu devam ettiren Kırmızı-Siyahlılar maçı 3-1 kazanarak Play-Off yolunda önemli bir engeli aşmış oldu.

Bu sonucun ardından Çorum Voleybol Spor Kulübü 17 puana yükselirken, Tokat temsilcisi Erbaa Gençlikspor ise 13 puanda kaldı.

ÇORUM VOLEYBOL: 3

ERBAA GENÇLİKSPOR: 1

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Hasan Öztürk, Caner Yıldırım.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Sevilay, İrem, Elanur, Bensu, Tuğçe, Elif Eryılmaz, Hacer, Sıla, Elif Akıllıer, Buse, Göksu, Esra.

ERBAA GENÇLİKSPOR: Doğa, Ayşe, Özge, Sevda, Tuba, Fadime, Melisa, Öykü, Gizem, Şevval, Kamile, Elem.

SETLER: 25-27, 25-19, 25-24, 25-19.

(Rıfat KARA)

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