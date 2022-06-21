Sudenaz Tekin Türkiye şampiyonu

Türkiye Muay Thai Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Türkiye Şampiyonası 10-16 Haziran tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Kemer İlçe Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada 950 sporcu madalya mücadelesi verirken, Antalya Asil Fight Kulübü'nün Çorumlu sporcusu Sudenaz Tekin de şampiyonada ter döktü. 67 kiloda ringe çıkan Osmancık Çampınar Köyü nüfusuna kayıtlı sporcu Sudenaz Tekin tüm rakiplerini yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Çorumlu sporcu elde ettiği bu derece ile Malezya'da yapılacak olan Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli takım forması ile mücadele etme hakkı kazandı.

(Rıfat KARA)

