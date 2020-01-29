Şubat çetin geçecek

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk beş mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, önümüzdeki Şubat ayında birbirinden kritik tam beş maç oynayacak. Bu maçlarda alınacak sonuçlar belki de takımın kaderini belirleyecek.

34 puanla 5.sırada yer alıp bir hafta aradan sonra yeniden Play-Off potasına giren Çorum Futbol Kulübü için kritik periyodun ilk sınavı bu hafta sonu Sancaktepe ile. 2 Şubat Pazar günü Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda 34 puanlı 3.sıradaki İstanbul ekibi Sancaktepe Futbol Kulübü’nü konuk edecek olan Çorum Futbol Kulübü, 8 Şubat Cumartesi günü bir başka İstanbul temsilcisi olan Pendikspor’la deplasmanda karşılaşacak.

9 GÜNDE 3 MAÇ!

Kırmızı-Siyahlılar, üst sıraları hedefleyen Pendikspor’dan sonra 9 günde 3 maça çıkacak. 15 Şubat Cumartesi günü play-off hesapları yapan Zonguldak Kömürspor’u konuk edecek olan Çorum Futbol Kulübü, 19 Şubat Çarşamba günü ligde kalma mücadelesi veren Başkent Akademi’ye konuk olacak.

Şubat ayındaki kritik periyodun son maçı 23 Şubat Pazar günü Başkent deplasmanında üst sıraları hedefleyen son haftaların formda ekibi Hacettepe ile oynanacak.

ÇORUM FK’NIN

ŞUBAT MAÇLARI

2 Şubat Pazar

Sancaktepe FK

8 Şubat Cumartesi

Pendikspor (D)

15 Şubat Cumartesi

Zonguldak Kömür

19 Şubat Çarşamba

Başkent Akademi (D)

23 Şubat Pazar

Hacettepespor

(Hüseyin AŞKIN)