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Stoper ve orta saha transferlerini yine Özcan yapacak

Çorum Futbol Kulübü’nde Başkan Fatih Özcan 4 transferin yanı sıra 1 stoper, 2 orta saha transferini de bizzat kendisi yapacak.

Spor 09.08.2020, 21:25
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Stoper ve orta saha transferlerini yine Özcan yapacak

Yeni sezon planlaması doğrultusunda hummalı bir transfer çalışması içerisine giren Başkan Fatih Özcan, Yakup Alkan, Cengiz Ötkün, Umut Kaya ve kaleci İsmail Şahmalı transferleri ile bilindiği üzere kendisi ilgilenmişti. Eksik bölgelere yapılacak diğer transferler noktasında 1 stoper, 2 orta saha transferlerini de kendisinin yapacağını belirten Özcan, diğer transferleri transfer komitesine bırakacağını ifade etti. Kâğıt üzerinde şuana kadar iyi transferler yaptıklarını da belirten Başkan Özcan, “Kulüplerinde kongrelerini bekleyen futbolcular var. Bu futbolcular ile ön anlaşmayı yaptım. Kongre sonucuna göre hafta içi 1 stoper, 2 orta saha transferi konusunda hareketlilik olacak” dedi.

(Rıfat KARA)

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