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Stoper ve forvete takviye

Yeni Çorumspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, bir yandan da eksik bölgelere takviye çalışması devam ediyor. Yeni Çorumspor transfer komitesi, daha önce prensipte anlaşma sağlandığını duyurduğumuz stoper Mehmet Cansın Çiçek ile forvet Artun Akçakın ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Stoper ve forvete takviye

Yeni Çorumspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, bir yandan da eksik bölgelere takviye çalışması devam ediyor. Yeni Çorumspor transfer komitesi, daha önce prensipte anlaşma sağlandığını duyurduğumuz stoper Mehmet Cansın Çiçek ile forvet Artun Akçakın ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 00:48
Stoper ve forvete takviye

Yeni sezonda TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Yeni Çorumspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce dış transferde Emrah Uzun, Oktay Demircan, Mert Güney, Oğuz Mataracı, Yusuf Çekiç ve Murahtan Buruş’u renklerine bağlayan Kırmızı-Siyahlı yönetim, son olarak Gümüşhanespor’dan 27 yaşındaki stoper Mehmet Cansın Çiçek ve Kastamonuspor’dan 26 yaşındaki forvet oyuncusu Artun Akçakı’nı transfer ettiğini duyurdu. Önceki gün Çorum’a gelen 2 futbolcu kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreni ile kendilerini 2 yıllığına Yeni Çorumspor’a bağlayan imzayı attılar.

MEHMET CANSIN ÇİÇEK KİMDİR?

15 Ekim 1992 Ankara doğumlu olan Mehmet Cansın Çiçek, futbola Ankara temsilcisi Gençlerbirliği altyapısında başladı. 2011 yılında Gençlerbirliği’nde ilk profesyonel imzayı atan deneyimli futbolcu daha sonra Hacettepe, Gençlerbirliği, Denizlispor, Elazığspor, Kayseri Erciyespor gibi takımlarda forma giydi. Son 3 sezondur Gümüşhanespor’un formasını giyen Mehmet Cansın Çiçek 3 sezonda Gümüşhanespor forması ile 103 maça çıkarken, 8 kez de fileleri sarsmayı başardı.

ARTUN AKÇAKIN KİMDİR?

6 Mayıs 1993 Ankara doğumlu olan Artun Akçakın, futbola Ankara temsilcisi Gençlerbirliği’nde başladı. 2009 yılında aynı kulüpte profesyonel imzayı atan deneyimli golcü daha sonra Hacettepe, Fethiyespor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Ümraniyespor, Şanlıurfaspor gibi takımlarda forma giydi. Geçtiğimiz sezona Manisa Büyükşehir Belediyespor’da başlayan Artun Akçakın, ara transfer döneminde Kastamonuspor’a transfer oldu. Akçakın 8 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinde 1.Lig ve 2.Lig’de toplam 240 maça çıkarken, 76 kez de gol atmayı başardı.

(Rıfat KARA)

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