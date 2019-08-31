“Stat için müjdeli haber bekliyoruz”

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, yeni şehir stadının son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Statla ilgili bazı sorunlar olduğunu yineleyen Belediye Başkanı Aşgın, stadın Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devri ile ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da statla ilgili yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Aşgın, “Biz bu stadı Çorumspor için yaptı. Sorunu en kısa sürede halledip stadı hizmete açabilmek adına yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerler Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan müjdeli bir haber bekliyoruz.

İnşallah, Adana’da takımımızın şampiyon olduğunda yaşadığımız sevinçleri ve daha büyük başarıları yeni stadımızda hep birlikte yaşayacağız” şeklinde konuştu.

Aşgın, stadın Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilememesi halinde ise B planlarının olduğunu, bunu hayata geçirmek için çalışmalara başlayacaklarını sözlerine ekledi. Hüseyin AŞKIN