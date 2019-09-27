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STAT İÇİN İMZALAR ATILDI

Yapımında sona gelinen Yeni Stadyum için Çorum Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı reklam protokolü imzaladı.

STAT İÇİN İMZALAR ATILDI

Yapımında sona gelinen Yeni Stadyum için Çorum Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı reklam protokolü imzaladı.

27 Eylül 2019 Cuma 00:20
STAT İÇİN İMZALAR ATILDI

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in imzaladığı protokole göre KDV hariç 15 Milyon 840 Bin TL'lik reklam anlaşması imzalandı. Reklam anlaşmasından elde edilen gelir stadyum inşaatının kalan kısmının tamamlanmasında kullanılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada, "Yeni şehir stadımızın tamamlanıp bir an önce hizmete girmesi hususunda bir çok girişimlerde bulunduk. En son Ağustos ayı AK Parti İl Başkanları Toplantısında söz alarak taleplerimizi iletmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız da Gençlik ve Spor Bakanlığımıza talimat vermiş, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu da şehrimize gelerek Stadyum ve Kapalı Spor Salonumuzu incelemiş ve konuyla ilgili değerlendirme yapmıştı. Bugün tüm bu girişlerin meyvelerini topluyoruz. Her zaman Çorum'un yanında olan, yaptığımız çalışmalarda en büyük katkıyı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, süreci yakından takip eden Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi'ye, Çorum Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu'ya, AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı'ya, teşekkür ediyorum.

Ayrıca yapıcı yaklaşımı ve katkılarından dolayı Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Bünyamin Bozgeyik'e de şükranlarımı sunuyorum. Spor Salonunun kalan kısmının tamamlanması için de Gençlik Spor Bakanlığımız ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa sürede orada da sonuç alarak Kapalı Spor Salonumuzu tamamlayacağız. Çorum Belediyesi olarak tesisleşmeye verdiğimiz önem ortadadır. Yapım süreci devam eden tesislerimizi kısa süre içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Çorum'u daha donanımlı daha yaşanabilir bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

(Ömür SOYTEMİZ)

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