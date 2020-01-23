Stat görücüye çıkıyor

Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan 15 bin seyirci kapasiteli yeni stadın devre ile ilgili en kritik adım bugün atılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bir heyet bugün Çorum’a gelerek incelemelerde bulunacak ve stadın ne zaman hizmete açılacağı büyük oranda belli olacak.

Edinilen bilgilere göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nden bir heyet bugün Çorum’a gelecek. Heyet, yapımı tamamlanan ve eksikleri büyük ölçüde giderilen statta incelemelerde bulunacak. Heyetin incelemeleri olumlu sonuçlanırsa devir-teslim işlemleri hemen başlayacak. Stat ilk etapta Çorum Belediyesi’ne, ardından da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredilecek. Çorum Futbol Kulübü, devir-teslim işlemlerinin tamamlanmasından sonra hizmete açılacak olan statta maçlarını oynamaya başlayacak.

2 Şubat’taki Sancaktepe Futbol Kulübü maçının yeni statta oynanması bekleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)