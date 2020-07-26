Start 11 Ağustos’ta

TFF 2.Lig’de mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle play-off maçları hariç sonlandırılan 2019-2020 sezonunu 11.sırada tamamlarken, 2020-2021 sezonun hazırlıklarına 11 Ağustos’ta start verecek.

Çorum Futbol Kulübü Genel Koordinatörü Ersin Küçükoğlu, yeni sezon öncesi ilk antrenmanı 11 Ağustos’ta akşam saatlerinde yapacaklarını belirtirken, kamp programı üzerinde henüz çalıştıklarını söyledi. İyi bir hazırlık döneminin ardından sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Ersin Küçükoğlu, 11 Ağustos’ta Çorum’da başlayacak yeni sezon hazırlıklarının ilk etabından sonra kamp çalışmalarının yapılacağı yer ve tarihle ilgili henüz net bir karar verilmediğini söyledi.

İç transferi bitirdiklerini hatırlatan genel koordinatör Ersin Küçükoğlu, dış transferde ise teknik direktör Bahri Kaya’nın raporu doğrultusunda hareket edip en kısa zamanda bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

TESİSLERDE HUMMALI ÇALIŞMA

Öte yandan, 11 Ağustos’ta yeni sezonun ilk antrenmanını yapacak olan Çorum Futbol Kulübü’nde tesislerdeki yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antrenman sahalarının etrafı Çorum FK amblemli brandalarla çevrilirken, futbolcuların kaldığı odalar, basın toplantısı odası ve takım toplantı odasında da yenileme çalışması yapıldı. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı öğrenildi.

(Spor Servisi)