‘SPORUN SORUNLARINI KILIÇDAROĞLU’NA ANLATIN’

CHP İL Başkanı Mehmet Tahtasız, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran’ı ziyaret ederek 26 Ağustos’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı konferansa davet etti.

CHP İL Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl Başkan Yardımcıları Duran Arslan ve Ali Bükücü dün Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu (ASKF) ziyaret etti. Başkan Tahtasız ve beraberindekileri ASKF Başkanı Sefer Kurtaran ve ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri Hilal Kiraz, Mehmet Arduç ve Sadık Tahir Bıyıkoğlu karşıladı. ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, CHP İL Başkanı Mehmet Tahtasız’ın daha önceki ziyaretinde amatör sporunun sorunlarını anlatmış ve çözümü noktasında Tahtasız’dan destek istemişti. Tahtasız ise sorunları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ileteceğini ifade etmişti. Dün ASKF’yi bir kez daha ziyaret eden Başkan Tahtasız, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 26 Ağustos Perşembe günü Çorum’a geleceğini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun Yıldızpark Düğün Salonu’nda saat 11.00’de STK üyelerinin katılımı ile bir konferans yapacağını belirten Tahtasız, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran’ı da konferansa davet ederek amatör sporunun sorunlarının görüşülmesini istedi.

Tahtasız’ın davetinden dolayı teşekkürlerini ileten ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, konferansa katılıp Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na dosya sunacaklarını ifade etti.

(Rıfat KARA)