Sportif Direktör İsmail Atalay Baydur Uşakspor mağlubiyetini değerlendirdi; ‘ÜZGÜNÜZ’

Çorum FK'nın sahasında Uşakspor'a 1-0 mağlup olduğu maçla alakalı açıklamalarda bulunan Sportif Direktör İsmail Atalay Baydur, hiç beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını ve bu yüzden çok üzgün olduklarını ifade etti.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup 34.hafta maçında sahasında Uşakspor'a 1-0 mağlup olan Çorum FK'da mağlubiyetin yankıları devam ediyor. Kritik maç sonrası dün yazılı bir açıklama yapan Sportif Direktör İsmail Atalay Baydur, mağlubiyetten ötürü takım olarak çok üzgün olduklarını söyledi. Uşakspor maçına hem teknik heyet açısından, hem de futbolcu açısından iyi konsantre olduklarının da altını çizen Baydur, aşırı konsantre olmalarına rağmen beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını vurguladı.

Kendileri için çok önemli bir maçtan mağlup ayrıldıkları için taraftardan da özür dileyen Baydur, "Bizim için çok önemli bir maçı kaybettik. Takım olarak çok üzgünüz. Hekimoğlu ve Şanlıurfaspor mağlubiyetlerinin ardından Uşakspor maçı play-off için ya tamam, ya da devam niteliği taşıyan bir karşılaşmaydı. Maçtan önce ısınma esnasında Mikail'in yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Ertuğrul Sancaktutan değişikliği ile başladık. Maça da iyi başladık. Birçok gol pozisyonuna girmemize rağmen bir türlü aradığımız golü bulamadık. İkinci yarıda hiç beklemediğimiz bir anda bize göre penaltı olmasa da hakemin penaltı kararı ile 1-0 geriye düştük. Bu dakikadan sonra skoru değiştirmek adına yapılan hamlelerde netice vermedi ve sahadan yenik ayrıldık. Play-Off umudumuz mucizelere kalsa da amacımız önümüzdeki 4 maça en iyi şekilde konsantre olup bitirebildiğimiz kadar en üst sırada bitirmek.

(Rıfat KARA)

