“Sporcularımız kesinlikle mağdur edilmeyecek”

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Futbol Kulübü altyapı antrenörleri ile bir araya geldi. TBMM’nin tatile girmesinin ardından tatilini Çorum’da geçiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, tüm kesimden insanlarla bir araya gelerek Çorum’a yapılacak hizmetler hakkında hem bilgilendirme, hem de sorunları dinledi.

Çorum’a yeni kazandırılması muhtemel hizmetler hakkında da istişarede bulunan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Futbol Kulübü Altyapı antrenörleriyle Çorum futbolunun geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Çorum FK Altyapı Sorumlusu Tuncay Koçak ile Basın Sözcüsü Mustafa Özcan’ın da yer aldığı görüşmeye altyapı antrenörlerinden Selim Sümer, Talip Lambacı, Mehmet Arduç, Ömer Özer, Alparslan Hoşgör, Cemalettin Hoşgör, Halil Aydoğan katıldı. Altyapı tesisleri, futbolcu sayıları hakkında istişarede bulunan Milletvekili Ceylan, antrenörlerin taleplerini dinledi.

Millet Bahçesi yapılacak olması nedeniyle yıkılacak olan dış sahaların yerine yapılacak sahalar hakkında da antrenörlerin görüşlerini alan Milletvekili Ceylan, AK Parti iktidarı döneminde hiçbir şekilde insanların mağdur edilmediğini belirterek, “Çorum’da da yılların futbol maçlarının oynandığı sahalar önemli bir proje için yıkılacak. Ancak, sporcularımız mağdur edilmeyecek. Yerine daha yeni iki saha yapılacak. Belki aynı yerine olmayacak ama yapılacak olan sahalar mevcutlardan çok daha iyi ve kullanışlı olacaktır” dedi.

Ceylan, antrenörlere de geçmişte önemli futbolcular yetişen Çorum’dan yeni yıldızların yetiştirilmesi için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını tavsiye etti. Çorum Futbol Kulübü Antrenörleri de kendilerini dinleyerek ilettikleri talepler konusunda samimi bir yaklaşım gösteren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür ettiler. (Rıfat KARA)