‘Sporcularımız bizler için çok kıymetli”

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile Çorum Basketbol Akademi Gençlik ve Spor Kulübü arasında imzalanan "Basketbolcuların Pandemi Sonrası Antrenmanlara Katılımı" adlı proje kapsamında engelli ve engelsiz sporculara yapılan malzemesi dağıtım törenine katıldı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın hayata geçirilmesi konusunda büyük destek verdiği "Basketbolcuların Pandemi Sonrası Antrenmanlara Katılımı" projesi kapsamında engelli, engelsiz sporculara 20 adet Spor Ayakkabı, 20 adet Çift Taraflı Basketbol forması, 20 Adet Antrenman Yeleği, 20 Adet eşofman takımı, 20 adet spor çantası dağıtıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sporcu annelerinin kadınlar günü Kutlayarak konuşmasına başlayan Çorum Basketbol Akademi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Faruk Özen "Basketbolcuların pandemi sonrası antrenmanlara katılımı projesi kapsamında bedensel engelli ve engelsiz sporcularımıza malzeme dağıtımı yapıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sporcu annelerimizin kadınlar günü kutluyorum" dedi.

Projenin hayata geçirilmesi noktasında emeği geçen herkese teşekkür eden Özen, "Bizlere her türlü desteği veren değerli büyüğümüz AK Parti Çorum Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan'a, bizlerden desteğini esirgemeyen İl Sivil Toplumla ilişkiler Müdürümüz Sayın Mustafa Bayrak'a, projemize kurum ortağı olarak destek veren Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Haşim Eğer'e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Kır'a, Çorum Merkez Atatürk İ.O Okul Müdürü Ergün Erdoğan ve Müdür Yardımcılarına, programımıza katılarak bizleri onurlandıran AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur'a, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar 'a katılımlarından dolayı sporcularım ve şahsım adına teşekkür ederim" diye konuştu.

Sporculara yapılan spor malzemeleri dağıtım töreninde konuşan Milletvekili Ceylan, "Kıymetli evlatlarımız için yapmış olduğumuz bu destekler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun katkılarıyla çıkarılan projeye kapsamında bizlerde destek olarak yavrularımıza bu spor malzemelerini hediye ediyoruz" dedi.

Pandemi döneminde Türkiye'de binlerce hastanın ücretsiz tedavilerinin yapıldığına işaret eden Ceylan, " Medeniyetin Beşiği diye birileri bize Avrupa'yı Amerika'yı hedef gösteriyorlardı ya bu salgın sürecinde 'Medeniyetin Beşiği' denilen Avrupa'nın sağlık sisteminin ne kadar çöktüğünü ne kadar kokuşmuş olduğunu hep beraber izledik. Belki bunu bizler söylesek vatandaşlarımız bize inanmayabilirlerdi. Ama televizyonlarda hep beraber dünyadaki arabalarda serum takılmasından tutun, bahçelerde hastane yataklarında tedavi görmek için bekleyenlerden tutun, hastane koridorlarında bekleyenleri hep birlikte gördük. Ama sonuçta görüldük ki 'Medeniyetin Beşiği' olan bu Cumhuriyettir. 783.562 km'lik alanda yaşadığımız bu güzel cennet vatanımız Medeniyetin Beşiği'dir" diye konuştu.

Türkiye'de ki sağlık sisteminden övgüyle bahseden Ceylan, "Binlerce hastamızı ücretsiz tedavi ettik. Avrupa'da sadece test için binlerce dolar para istiyorlar. Ama bizim ülkemizde gerekirse evinde gerekirse evinden aldık hastanede tedavi sürecini tamamlayıp yine ailesine teslim ettik. Ayrıca başka ülkede yaşayan vatandaşlarımızı uçak ambulanslarımızla alıp tedavilerini yapmış olduğumuz hastanelerimizde gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin sağlıkta, milli eğitimde, ekonomide, milli savunma sanayiinde, sporda, tarımda ve diğer tüm alanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güzel başarılara imza attığını hatırlatan Ceylan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı halimiz nice oldurdu onu da sizler düşünün. Geçmişte neler yaşadığımızı neler çektiğimizi sizler daha iyi bilirsiniz. Onun içindir ki hep beraber Çorum'u daha güzel günlere bu evlatlarımızın ilerde daha güzel yaşam sağlamaları için, daha huzurlu daha güvende ve daha güzel Türkiye de yaşamaları için çabalıyoruz" dedi.

Çorum'a dönemimizde, 18 yılda 133 tane okul binası yapıldı. Cumhuriyet tarihinde yapılanların on misli okul binası ve derslik yaptık. Son 2 yılda bir Spor Salonu ve bir Yurt olmak üzere 25 tane eğitim binasını geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanımızla açılışlarını gerçekleştirdik.

Gençlerin ülkenin geleceği için önemine vurgu yapan Ceylan, "Evlatlarımız hem bizler için kıymetli hemde vatan için kıymetli. Çocuklarımız eğitimlerini sporla beraber götürdüklerinde emin olun ilerde özgüvenleri daha yüksek daha kendine güvenen ve bizlerin olduğu makamlarda onlar oturduğunu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın ne zaman millete ihtiyacı olduğunda Çorum kenetlendi, Cumhurbaşkanının yanında oldu" diyen Ceylan, "Bir oldu, beraber oldu, Cumhurbaşkanımızın yanında oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tek derdi var, oda milletimizi daha iyi şartlarda nasıl yaşatabilirizin derdindedir. Tek düsturu 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' var, işte böyle bir Cumhurbaşkanına sahibiz. Allah ona uzun ömürler versin" şeklinde konuştu.

Çorum'un her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu belirten Ceylan," Çorum halkı Cumhurbaşkanının yanında dimdik, ayakta dualarıyla durdu ve bundan sonrada durmaya devam edecektir" dedi.

Ülkenin en kısa zamanda korona salgınından kurtulması için temennide bulunan eden Ceylan, "Allah-u Teala sizleri ve ülkemizi ve tüm dünyayı salgın illetinden kurtarsın. Ailelerinizle birlikte sağlıklı mutlu ve huzurlu bir ömür sürmenizi temenni ediyorum. Her biri birbirinden kıymetli evlatlarımızı daha iyi yerlerde hep birlikte görmeyi bizlere nasip eylesin" dedi.

Çorum'un kuzeyi ile güneyini tamamen kısaltarak 20 dakikaya indiriyoruz. Çorum'a Cumhuriyet tarihinde tek kalemde yapılan 1 milyarlık yatırım ile geçilmez denilen Kırkdilim yolunu tünellerle 3 dakika da geçerek milletimizin hizmetine açacağız. Sarmaşa mevkiinde yol çalışmalarımız bitmek üzere ve ayrıca Ortaköy, İskilip, Mecitözü, Alaca, Sungurlu, Boğazkale, Uğurludağ ve çevre illere bağlayan yollarımızdaki kalan çalışmaları bu sene sonu itibariyle bitireceğiz. dedi.

Konuşmaların ardından Milletvekili Ceylan, malzeme dağıtım törenine katılan sporcu annelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle karanfil takdiminde bulundu.

Daha sonra engelli sporcular ile tek tek tanışan Ceylan, yapılan müsabakalarda başarı elde eden engelli basketbol takım oyuncularını tebrik ederek, engelli, engelsiz tüm sporculara spor malzemelerini hediye etti. (Spor Servisi)