‘Sporculara destek olmak bizim asli görevimizdir’

Sivil Toplum İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden kulüp başkan ve yöneticileri, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile görüştüler. Ziyaret sırasında konuşan Çorum Basketbol Akademi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Faruk Özen, “Basketbolcuların Pandemi Sonrası Antrenmanlara Katılımı” projesi kapsamında İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Çorum Basketbol Akademi Gençlik ve Spor Kulübü arasında Çorum’da 20 yaş altı gençlere yönelik bir proje hayata geçirdiklerini anlattı. Projeye 39 bin 842 TL destek sağlandığını dile getiren Özen, sporculara verilen hizmetleri de anlattı. Özen, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın sayesinde kurulan Tekerlekli Sandalye Kulübü’nün de projeden faydalandığını kaydederek, Ceylan’a bir kez daha teşekkür etti.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da kulüp başkan ve yöneticilerine özellikle engellileri spor yaptırarak topluma kazandırma adına yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür etti. Vatanını, milletini seven, devletine bağlı bireylerin yetiştirilmesinde katkılarından dolayı kulüp yöneticileri tebrik eden Milletvekili Ceylan, AK Parti hükümetleri olarak her zaman bu düşünceye sahip olan ve bu doğrultuda hareket edenlerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Engelsiz yaşamı da her zaman desteklediklerinin altını çizen Milletvekili Ceylan, ilk olarak da AK Parti hükümeti döneminde engelliler kanunu çıkarıldığını vurgularken, kanun çıkmasından dolayı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha şükranlarını ilettiğini söyledi.

Çorum yerelinde de gerek kendisinin gerekse de parti teşkilatlarının her zaman engellilerin yanında olduklarını dile getiren Ceylan, “Biz her zaman sizin yanındayız ve destekliyoruz. Nerede ne zaman ihtiyaç duyarsanız, 7 gün 24 saat sizin yanında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Her konuda bizden destek isteyebilirsiniz, bunu yapmak zaten bizim asli görevimiz. Sağlanan destekleri de yapmak zorundayız. Pandemi sürecinde çocuklarımızın eve kapanmaması için böyle bir proje hazırlandı ve bizlerde destek sağlanması için çaba gösterdik. Sayın İçişleri Bakanımız da bu talebimizi geri çevirmedi, bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Engelli çocukların böyle bir ortamda bile spor yapıyor olmalarını görmenin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Ceylan, “Bizim sizden beklentimiz sadece duadır. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bizlerden dualarınızı esirgemememizdir. Sizinle birlikte diğer engelli dernekleri ve kuruluşlarına da diline, ırkına bakmadan elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Yapılan hizmetleri tek başına yapmadığının altını çizen Ceylan, “Yanımızda her zaman dimdik duran bir il başkanımız ve teşkilatlarımız var. Onlara da huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da engellerin hep birlikte aşılacağını dile getirerek, “Bu projede sayın Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan’ın ne kadar emeği olduğuna bizzat şahidim. Huzurlarınızda ben de kendisine teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Engelleri hep beraber aşacağız inşallah” dedi.

(Spor Servisi)