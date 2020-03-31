Spora engel yok

İki erkek çocuğu babası olan Nihat Armutcu, oğulları Eyüp Kağan ve Halil Oğuz ile birlikte masa tenisi oynayarak zaman geçirmeye çalışıyor. Bunun için oturma salonundaki masadan yararlanan Nihat Armutcu, file sorununu da kartonla halletmiş. Oğulları ile birlikte bol bol masa tenisi oynayan Başkan Nihat Armutcu, çocuklarını sokağa salmamaları konusunda velilere uyarıda bulundu.

Kendi sosyal medya hesabından, evde masa tenisi oynarken fotoğraf paylaşan Nihat Armutcu, paylaştığı notta da; “Zor günler geçiriyoruz ülke olarak. Devlet büyüklerimizin, doktorlarımızın uyarılarını dinlememiz ve evde kalmamız gerekiyor. Elbette sıkıcı ve zor bir süreç.

Ancak, sağlığımız açısından öyle veya böyle katlanmamız lazım.

Ben de salondaki masaya kartondan file yaparak mini bir masa tenisi alanı oluşturmaya çalıştım. Eşimle çocuklarla oynayarak vakit geçirmeye çalışıyoruz.

Ne olur evimizde kalalım. İnanın sokakta bir sürü insan var. Özellikle ilkokul ve ortaokul çağı çocuklar.

Bu çocukları dışarı bırakan velilere çok kızıyorum. Ne olur yapmayın.

O çocuklar her yere her şeye dokunuyor. Kişisel mesafeye dikkat etmiyor… Haydi İskilip...

Birlikte başaralım, evde kalalım, sağlıklı kalalım” ifadelerini kullandı.