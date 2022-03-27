‘Spor yatırımlarımız Türkiye'ye örnek’

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü judocuları kuşak sınavı heyecanı yaşadı. Sporcu ve ailelerin ilgi gösterdiği kuşak sınavına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. Judo gösterilerini izleyen başkan Aşgın, yetenekleriyle göz dolduran sporcuları alkışladı.

Sınav sonunda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi'nin spor alanında çok güzel işlere imza attığını söyledi. Çorum'a kazandırılan spor yatırımları ile Türkiye'ye örnek olduklarını da ifade eden Başkan Aşgın, "Türkiye'ye örnek olacak şekilde spora yatırım yapıyoruz. Tesisleşme anlamında ve sporcu sayımızla iyi durumdayız. Çorum Belediyesi'nin yaptığı spor tesislerini birçok il hayal dahi edemiyor." dedi.

Tesisleşmeyle birlikte spor branşlarında başarının da arttığını ifade eden Başkan Aşgın, "Bütün branşlarımızda milli sporcularımız var. Avrupa ve dünya derecesi yapabilecek sporcularımız var. Hepsini kutluyorum. Sporcularımızla ve antrenörlerimizle ne kadar gurur duysak azdır." dedi.

Özellikle masa tenisindeki başarıya dikkat çeken Başkan Aşgın, "Bazı branşlarda önce milli takım Çorum Belediyesi sporcularından oluşuyor. Eksik kalanlar diğer illerden tamamlanıyor. Bunların başında masa tenisi geliyor. Adeta Çorum Belediyesi masa tenisinde milli takım olma yolunda ilerliyor. Sporda başarının en önemli adımı tesistir. Tesislerimiz olmasaydı bu sporcularımız yetişmezdi. Tesisleşme noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Birçok ilde ve belediyede olmadığı kadar tesisimiz var. Başarının ikinci ayağı ise azim ve fedakarlıkla çalışan antrenörlerimiz ve sporcularımızdır. Tesis, antrenör ve sporcunun yanı sırsa ailelerin de ilgisi ve desteği ile başarıya ulaşıyoruz." dedi.



(Bülent USLU)

