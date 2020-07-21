Spor tutkunları doğa ile iç içe

Kulüp Başkanı Haydar Can Koparan, yönetim kurulu üyeleri Ümit Tiryaki, İsmail Kula, Cimnastik İl Temsilcisi Kader Dokgöz’ün de katıldığı geziye toplam 27 spor tutkunu üye katıldı. Doğa sporlarını vatandaşlara sevdirmek adına düzenlenen gezide sorumluluk bilincinin önemi de katılımcılara anlatıldı. Kulüp Başkanı Haydar Can Koparan doğa gezisinde katılımcılara çadır kurulumu ve toplanması, balta ile bıçak kullanımı, doğada hayatı idame ettirmek gibi eğitimlerin verildiğini ifade etti. Laloğlu köyünde muhteşem bir doğa güzelliği olduğunu da belirten Koparan, “Göl çevresinin büyüleyici orman güzelliği içerisinde doğa yürüyüşü yaparak etkinliğimizi tamamladık. 1 gece konakladığımız çadır kurduğumuz mekanda mıntıka temizliği yaparak yerde bir tane bile çöp bırakmayarak oradan ayrıldık. Hiç bitmesini istemediğimiz doğa yürüyüşünde bizlere eşlik eden Cimnastik İl Temsilcisi Kader Dokgöz’e ve tüm katılımcı üyelerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)