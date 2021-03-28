Spor tesislerine tam not

Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy ve Federasyonlar Daire Başkanı ve aynı zamanda Judo Federasyonu eski Başkanı Fatih Uysal, Çorum’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundular.

Altınsoy ve Uysal, ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’i makamında ziyaret etti. Judo İl Temsilcisi Hüseyin Üstündağ’ın da katıldığı ziyaret sırasında İl Müdürü Haşim Eğer, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen sportif çalışmalar ve devam etmekte olan faaliyetlerle ilgili Altınsoy ve Uysal’a bilgi verdi. Yapımı ve bakımı süren spor tesislerinin hizmete açılmasıyla Çorum’da spor faaliyetlerinin daha da artacağını kaydeden Eğer, Çorum’u bir spor kenti haline getirme gayreti içerisinde olduklarını anlattı.

Altınsoy ve Uysal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ziyaretinin ardından spor tesislerinde incelemelerde bulundular. İlk olarak, geçtiğimiz yıl kapsamlı bir bakımdan geçen Atatürk Spor Salonu’nu gezen Altınsoy ve Uysal, boks salonunda çalışan kicbokscuların antrenmanını da ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında kicboks antrenörü Aydın Fırat, çalışmalar hakkında Altınsoy ve Uysal’a bilgi verdi.

Altınsoy ve Uysal, Haşim Eğer’in rehberliğinde spor tesislerini ziyaret çerçevesinde, bu sezon başında hizmete açılan Çorum Şehir Stadyumu’nda da incelemelerde bulundular.

Altınsoy ve Uysal, Rusya’nın başkenti Moskova’da önümüzdeki ay düzenlenecek Avrupa Şampiyonasına hazırlanan Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler Halter Milli Takımı’nın Anitta Otel’deki kampını da ziyaret edip yetkililerde bilgi aldılar.

Altınsoy ve Uysal’ın Çorum’daki çalışmalardan ve tesislerden duydukları memnuniyeti dile getirip ilimizden gayet memnun şekilde ayrıldıkları belirtildi.

(Spor Servisi)

