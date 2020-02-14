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Spor şölenine ilgi büyük

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan Kurumlararası Spor Şöleni’ne katılımın bir hayli fazla olduğu bildirildi.

Spor şölenine ilgi büyük

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan Kurumlararası Spor Şöleni’ne katılımın bir hayli fazla olduğu bildirildi.

14 Şubat 2020 Cuma 22:04
Spor şölenine ilgi büyük

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 5 branşta düzenleyecekleri spor şöleninde 36 kurumdan 1051’i erkek toplam 1195 kişinin mücadele edeceğini belirtirken, amaçlarının sporu bir yaşam biçimi haline getirmek olduğunu yineledi. Aşgın, “İlçelerimizden de katılım sağladığımız şölenimiz 17 Şubat'ta bovling yarışmaları ile başlayacak. Müsabakalarda önemli olan kardeşlik hukukunun ön plana çıkmasıdır. Dostluğun yarıştığı, centilmence mücadele edildiği bir müsabaka olmasını temenni ediyorum. Şimdiden tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum" dedi.

KURALAR ÇEKİLDİ

Öte yandan, masa tenisi, bovling, dart, voleybol ve satranç olmak üzere 5 kategoride düzenlenecek olan spor şöleninin kuraları dün çekildi. Çorum Belediyesi Turgut Özal İş Merkezi’ndeki Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve kurum temsilcileri katıldı.

Spor Şöleninin 17 Şubat’ta bovling müsabakalarıyla başlayacağı açıklandı.

(Ömür SOYTEMİZ)

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