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Spor şöleni başladı

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kurumlararası Spor Şöleni önceki gün Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın başlama vuruşu ile start aldı.

Spor şöleni başladı

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kurumlararası Spor Şöleni önceki gün Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın başlama vuruşu ile start aldı.

21 Şubat 2020 Cuma 20:44
Spor şöleni başladı

Buhara Kültür Merkezinde gerçekleşecek müsabakalarda bu yıl 1195 kişi mücadele edecek. 36 kurumdan 1051 erkek, 114 kadının yarışacağı müsabakalar dün bowling branşına yapılan müsabakalarla başladı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın turnuvanın açılışını yaparken, turnuvada mücadele edecek takımların ve ferdi sporcuların centilmence yarışması temennisinde bulundu. Çorum Belediyesi’nin spora her zaman destek vereceğinin de altını çizen Başkan Aşgın, “Turnuvamızın bu yıl 3’üncüsünü düzenliyoruz. Turnuvamıza ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor. Bowling müsabakamızda 110 takım ve 440 sporcu mücadele edecek. Centilmence mücadele edilen bir müsabaka olmasını diliyorum. İyi olan kazansın” dedi.

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