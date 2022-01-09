Spor Lisesi’nin raketleri de Samsun’da final bileti aldı
Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi Masa Tenisi Kız Takımı’nın ardından, Spor Lisesi’nin erkek takımı da Samsun’da düzenlenen Liseli Gençler Masa Tenisi Grup Birinciliği’nde Türkiye şampiyonası finallerine katılma hakkı kazandı.
Samsun’da düzenlenen grup birinciliğinde, antrenörler Ali Korkmaz ve Osman Karakaş nezaretinde mücadele eden Spor Lisesi Masa Tenisi Erkek Takımı, Tokat Fen Lisesi, Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Trabzon Vakfıkebir Gülbahar Anadolu Lisesi ile aynı grupta yer alırken, tüm rakiplerini 3-0 yenerek grubunu birinci bitirip ana tabloya yükseldi.
Çeyrek finalde Amasya Kutlubey Koleji’ni 3-0, yarı finalde İstanbul Amerikan Robert Koleji karşılaşıp müsabakayı 3-0 kazanan Spor Lisesi, finalde tekrar Amerikan Robert Koleji ile karşılaştı ve müsabakayı 3-0’lık skorla kazanarak grup şampiyonu oldu.
Rakiplerine set vermeden şampiyon olan Spor Lisesi, 12-14 Şubat tarihlerinde Tokat’ta düzenlenecek olan Liseli Gençler Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası’nda Çorum’u temsil edecek.
(Ömür SOYTEMİZ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
|20
|31
|7. Adana Demirspor
|19
|30
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|20
|18
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|33
|5. Bandirmaspor
|19
|32
|6. Istanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|19
|27
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|14. Menemenspor
|19
|22
|15. Altinordu
|18
|22
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Real Sociedad
|20
|33
|5. Atletico Madrid
|19
|32
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|20
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Granada
|20
|24
|13. Celta de Vigo
|20
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Getafe
|20
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|20
|11