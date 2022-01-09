Spor Lisesi’nin raketleri de Samsun’da final bileti aldı

Samsun’da düzenlenen grup birinciliğinde, antrenörler Ali Korkmaz ve Osman Karakaş nezaretinde mücadele eden Spor Lisesi Masa Tenisi Erkek Takımı, Tokat Fen Lisesi, Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Trabzon Vakfıkebir Gülbahar Anadolu Lisesi ile aynı grupta yer alırken, tüm rakiplerini 3-0 yenerek grubunu birinci bitirip ana tabloya yükseldi.

Çeyrek finalde Amasya Kutlubey Koleji’ni 3-0, yarı finalde İstanbul Amerikan Robert Koleji karşılaşıp müsabakayı 3-0 kazanan Spor Lisesi, finalde tekrar Amerikan Robert Koleji ile karşılaştı ve müsabakayı 3-0’lık skorla kazanarak grup şampiyonu oldu.

Rakiplerine set vermeden şampiyon olan Spor Lisesi, 12-14 Şubat tarihlerinde Tokat’ta düzenlenecek olan Liseli Gençler Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası’nda Çorum’u temsil edecek.

(Ömür SOYTEMİZ)

