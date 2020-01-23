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Spor Lisesi’nden Eren Uzun Türkiye şampiyonu oldu

Amasya’da düzenlenen İşitme Engelliler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Çorum Spor Lisesi öğrencilerinden Eren Uzun Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Spor Lisesi’nden Eren Uzun Türkiye şampiyonu oldu

Amasya’da düzenlenen İşitme Engelliler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Çorum Spor Lisesi öğrencilerinden Eren Uzun Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

23 Ocak 2020 Perşembe 00:11
Spor Lisesi’nden Eren Uzun Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan İşitme Engelliler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 17-19 Ocak tarihleri arasında Amasya’da yapıldı. Amasya Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyona yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 3 kategoride 150 güreşçinin katılımı ile gerçekleşti. Antrenörler Bülent Tuzcu ve Abbas Eker nezaretinde gençler 65 kiloda mindere çıkan Çorum Spor Lisesi öğrencilerinden Eren Uzun rakiplerini bir bir geçerek Türkiye şampiyonluğuna uzandı.

(Rıfat KARA)

Son Güncelleme: 23.01.2020 01:14
Anahtar Kelimeler:
Eren Uzun
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