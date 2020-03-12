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Spor Lisesi’nden çifte şampiyonluk

TOKİ Atletizm Sahası’nda 2 gün süren yarışmalar sonunda, geçen yıl olduğu gibi Spor Lisesi yine hem kızlarda, hem de erkeklerde şampiyon olup gruplarda Çorum’u temsil etme hakkı kazandı.

Spor Lisesi’nden çifte şampiyonluk

TOKİ Atletizm Sahası’nda 2 gün süren yarışmalar sonunda, geçen yıl olduğu gibi Spor Lisesi yine hem kızlarda, hem de erkeklerde şampiyon olup gruplarda Çorum’u temsil etme hakkı kazandı.

12 Mart 2020 Perşembe 01:11
Spor Lisesi’nden çifte şampiyonluk

Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Liseli Gençler Puanlı Atletizm İl Birinciliği sona erdi. Spor Lisesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hem kızlarda, hem de erkeklerde şampiyon oldu.

TOKİ Atletizm Sahası’nda 2 gün süren il birinciliği sonunda, kızlarda Spor Lisesi, İrem Aykaç, Ümmühan Çöl, Nazife Büşra Aydın, İlknur Küçükgüler, Merve Seylan, Buse Demiray, Ayşe Aksoy, Merve Patır, Esma Gözübüyük, Kader Balcı, Yasemin Demir, Damla Karabey, Merve Fıçıcı ve Ayşe Mert’ten oluşan kadrosuyla 501 puan toplayıp şampiyonluk ipini göğüsledi. 306 puanla Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinciliği elde ederken, 125 puanla Bahçelievler Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Erkeklerde ise, Baki İldir, Mertcan Damatoğlu, Yaşar Koçak, Yusuf Eryücel, İsmail Özdilek, Tarık Ünsal, Barış Doğan Aydoğdu, Berat Aksu, Batuhan Demiröz, İsmail Köksal ve Emir Işık’tan oluşan kadrosuyla Spor Lisesi şampiyon oldu. Spor Lisesi’nin ardından Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinciliği elde ederken, Alaca Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Hem kızlarda, hem de erkeklerde şampiyon olan Spor Lisesi, gruplarda Çorum’u temsil etme hakkı kazandı.

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