Spor Lisesi’nden 6 güreşçi finalde

Ordu’da düzenlenen Okullararası Genç Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası Grup Birinciliği’nde Spor Lisesi’nden 6 güreşçi adını finale yazdırmayı başardı.

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler A kategorisi Güreş Grup Birinciliği 14-16 Ocak tarihleri arasında Ordu’da yapıldı. Çorum’u Spor Lisesi 7 öğrenci ile temsil etti. Çekişmeli geçen maçlar sonunda 65 kiloda Uğur Yılmaz tüm rakiplerini yenerek birinci olurken, 79 kiloda mücadele eden Hamza Ali Küçük ise ikinciliği elde etti. 61 kiloda Emre Çetin, 70 kiloda Serhat Bozkurt, 86 kiloda Alperen Düzenci ve 97 kiloda Batuhan Şahin Laik ise üçüncü olarak Samsun’da yapılacak finallere katılmaya hak kazandılar.

Ferdi olarak 6 sporcusu ile kürsüye çıkan Spor Lisesi, takımlar sıralamasında da grup birincisi olmayı başardı.

(Rıfat KARA)

