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Spor İl Müdürü Eğer’den millilere moral ziyareti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı’nın kampını ziyaret etti.

Spor İl Müdürü Eğer’den millilere moral ziyareti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı’nın kampını ziyaret etti.

27 Şubat 2020 Perşembe 23:09
Spor İl Müdürü Eğer’den millilere moral ziyareti

Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’ndeki ziyarette Eğer’e Özel Sporcular İl Temsilcisi Selami Bolat, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Can Fırat Şahin ile sporcular ve velileri eşlik etti. Ziyaret sırasında Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer milli takım kamplarına ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İl Müdürü Eğer, özel sporcuların evlerinin bir köşesinde oturmak yerine spor yapma imkânı bulmaları ve kendilerini geliştirmelerine imkân sağlayan başta sporcu velileri ve antrenörlere teşekkür etti. Eğer, özel sporcuların gerek ulusal gerekse uluslararası alanda elde edecekleri başarılar ile her zaman gurur duyacaklarını belirterek tüm kafilelere Antalya’da katılacakları Olimpiyat Oyunlarında başarılar diledi. Daha sonra sporcularla sohbet eden onlara tatlı ikramında bulunan Eğer, milli sporcular ile masa tenisi maçı yaptı.

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